去年6月13日大陸以檢出隱性結晶紫為由，暫停台灣養殖石斑魚輸入。漁業署自當年起提升石斑魚體抽驗量能至20％，後續擴大普查全國石斑魚養殖戶用藥安全，截至今年3月底止，已採檢1048戶石斑魚養殖戶均合格。永安區漁會表示，終於還漁民清白了。

漁業署3日說明，為確保石斑魚產業衛生安全，自去年下半年起執行「強化石斑魚用藥安全普查」計畫，由各縣市政府執行並由國立嘉義大學、國立高雄科技大學及國立屏東科技大學協助，共同前往全國約1600戶實際養殖石斑魚養殖場逐場採集魚體、底土、池水等樣品後送至漁業署委託經衛福部食品藥物管理署，及財團法人全國認證基金會認驗證實驗室進行檢驗。

對於檢驗孔雀綠等均合格，永安區漁會說，這是件好事，還了漁民清白。去年永安漁民承受不白之冤，希望這種政治問題到此為止，不要再重演。希望能快點將好吃的石斑魚銷往大陸與華人市場。

在永安的養殖班孫小姐也指出，這是一個好消息，台灣的業者都很願意配合檢驗，相信大部分的漁民們都是守法的，希望石斑魚能快點銷往大陸，畢竟大陸的市場才是大宗。