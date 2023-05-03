台美國防產業論壇今登場，美國超過30家軍火商來台，台灣無人機大廠經緯航太董事長羅正方受訪時表示，希望台灣能和國際大廠，以聯合開發或是生產線移台等方式合作，這對未來情勢危急時的自給自足非常重要。

羅正方表示，今天台美國防工業合作開啟了新篇章，台灣的工業實力，受到美國盟友重視，而台美國防上的工業合作，將會對於鞏固第一島鏈、台美集體防衛體系是一大要件。他說，台美合作項目包括無人系統、cyber security（網路安全）、不對稱作戰戰力所需要的飛彈等武器，透過工業合作，以及把生產線部署在台灣，將會對未來危急時，能自給自足非常重要。

至於美方軍火商來台交流，是否也是為了避免陸方零件流入，要去除紅色供應鏈？羅正方指出，這次美方來台超過30家、全球知名的大型國防產業，他們需要的是信賴而有穩定品質的盟友，也希望加速提升台灣防衛的力量，對於商業無人機而言，現在全球都封鎖中國製品，這就是台灣的機會，台灣是可被信賴，而且非常動態、迅速的工業產業鏈，若能運用到新興戰略產業，也是一個台灣重要機會。

而是否希望美方提供更多訂單，羅正方進一步說明，一直以來都非常注意美國防授權法案（NDAA）發展，對於美國政府未來3年對於台灣實質的幫助，也希望這些幫助並非直接捐贈，而是能夠將產線設在台灣，也能跟國際大廠合作，看是聯合開發、或是生產線移至台灣。

據悉，明日將會有一場閉門會議，下午將討論無人機產業相關的細節。羅正方表示，此次超過30家美商，對於台灣不同能量的產業鏈，特別是個別公司的特色都希望進一步了解，明天盼能談及具體的項目，若有進一步的發展會再對外說明。