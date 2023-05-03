據觀察者網引述彭博社5月3日報導，美國半導體行業協會（SIA）表示，儘管美國政府存在所謂「國家安全」方面的擔憂，但美國半導體公司仍希望進入中國市場。SIA總裁兼首席執行官諾伊弗（John Neuffer）接受彭博社採訪時表示，「中國是我們最大的市場，我們不是唯一提出這一主張的行業。我們的觀點是，我們不能缺席這個市場。」

報導稱，諾伊弗表示：「國家安全的優先事項是什麼，這取決於政府，與我們無關。我們的工作是確保政府在採取措施維護國家安全時，知道它會產生什麼商業影響。」

SIA全球政策副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）表示，「我們只是希望有明確的『交通規則』，確保政府所認為的國家安全問題能得到很好的界定，並且是透明和可預測的。」

古德里奇直言，「坦率地說，兩屆美國政府在國家安全和貿易限制方面的政策，讓我們感覺像是在坐雲霄飛車。對於想要制定5年規畫的半導體企業來說，不知道未來6個月可能會發生什麼，這會帶來很多不確定性和挑戰。」

美國總統拜登去年8月簽署《晶片與科學法案》，旨在通過巨額產業補貼和遏制競爭的霸道條款，推動晶片製造「回流」本土，涉及資金規模高達2800億美元。法案還設置了「護欄」條款，嚴格限制從法案中獲得資金的企業今後10年內在中國等「受關注國家」的半導體製造投資，禁止進行部分聯合研究、技術授權等。

當地時間3月21日，美國商務部發佈「護欄」條款細則，進一步對獲得美國資金的半導體製造商的在華業務施加限制。彭博社當時指出，這些新的限制規則如果通過，將給頭部企業台積電、三星電子和英特爾公司施加更大的壓力，它們都在中國開展相關業務。《朝鮮日報》22日稱，這是為了「懲罰」在中國投資的國際公司。

對於美國商務部發布的「護欄」條款細則，中國外交部發言人汪文斌3月22日回應稱，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國。

汪文斌指責，人為推動產業鏈「脫鉤斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。中方對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。