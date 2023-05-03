中國全國人大常委會近日通過「反間諜法」修訂，擴大間諜行為的定義，新制將於今年7月1日起生效，有學者示警，台灣人赴陸被抓風險倍增。對此，行政院長陳建仁3日呼籲，民眾要到中國去必須提高警覺，注意自己的人身安全，他也直言，中國恣意限制台灣民眾人身自由，對於兩岸間的健康有序交流將有所傷害。

陳建仁下午出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮時指出，在中國修正「反間諜法」之前，就一向以「反分裂國家法」恣意地逮捕台灣民眾，限制台灣民眾的人身自由。

陳建仁說，民眾要到中國去，一定要很小心注意自己的人身安全，因為中國恣意逮捕台灣民眾，限制人身安全跟自由的這件事情，大家必須提高警覺，要在能夠確保自身安全無虞的情況下，才能前往中國。

陳建仁表示，很重要的是，在疫情緩解之後，當兩岸人民都希望能夠恢復健康、正常交流的同時，中國這樣恣意限制台灣民眾的人身自由，相信對於兩岸之間健康有序的交流是有所傷害的。