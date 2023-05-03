針對左楠區立委提名，上周國民黨高市黨部邀集有意爭取提名的參選人或代表召開協調會，但最終沒有共識，後續提名權已回歸黨中央。（柯宗緯翻攝）

針對左楠區立委提名，上周國民黨高市黨部邀集有意爭取提名的參選人或代表召開協調會，但最終沒有共識，後續提名權已回歸黨中央。（柯宗緯翻攝）

國民黨松信區立委初選日前爆發「撕芯裂費」大戰，高雄市左楠區立委布局為避免上演翻版，提名程序急轉彎並改為「選情特殊選區」，不辦初選，改以內參式民調結果徵召，卻引發部分參選人不滿，怒嗆黑箱內定。對此，高市黨部強調，不初選是避免初選「後遺症」，最快5月底做完民調後，徵召最強人選。

隨著民進黨高市左楠區立委劉世芳宣布不連任後，左楠區選戰愈趨撲朔迷離。國民黨有5人表態參選，包括高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、前立委張顯耀、中央委員孫健萍。

上周國民黨高市黨部邀集有意爭取提名的參選人或代表召開協調會，但最終沒有共識，後續提名權已回歸黨中央。市黨部昨天將「候選人提名作業同意書」及「參選同志公約」送交相關人手上，必須在5月5日傍晚5時前簽署繳回才能納入民調作業。

然而，陳玫娟不滿指控，國民黨不該擅改遊戲規則、沒收初選，原本左楠選區應該要列為第二階段提名作業，質疑因為劉世芳退選而急轉彎，而上周協調不成，竟直接變成黨中央徵召，說要用內參式民調決定人選，理由是擔心民進黨灌票，這未免太過牽強。

陳玫娟錯愕說，左楠選區沒有初選，質疑提名機制有貓膩，反而會造成候選人間的矛盾，更別說人選出來後，如何團結、和諧對外。因此，她主張有公平、公開、公正的初選辦法，除民調外，並加入3成黨員投票，大家願賭服輸。

孫健萍則炮轟，黨部反反覆覆，一下要初選、一下變徵召，左楠選區是可能拿下的一區，如今違反程序正義，最壞高雄8席會全軍覆沒。他也不滿民調時間變成不確定的「妥適時間」，質疑黨主席朱立倫有內定人選才因人設事，要破除這耳語，必須按照原先5人同意的民調時間5月21至23日進行民調。

「團結不見得會贏，何況不團結？」李眉蓁則說，尊重黨的提名機制，自己也傾向不初選，畢竟台北費鴻泰、徐巧芯初選的裂痕，大家也都看到了，就怕也在高雄上演，因此同意最終人選由內參式民調的科學方法產生。

針對提名爭議，國民黨高市黨部主委羅世雄解釋，經黨中央判斷左楠區變為「選情特殊選區」，因此不辦初選，而以內參式民調推派最強棒，這是公認最公平、最能測出平常實力的機制，也可避免初選產生諸多問題而引發的「後遺症」。

至於民調時間「不透明」，羅世雄強調，若指定日期的話，恐有灌票干擾，或是有陣營刻意動員。民調時間將不對外公布，而是由兩家民調公司做決定，並將在5月底前做完民調後的隔天公布結果及確定人選。他並駁斥有內定、黑箱等不實指控，「我們是要贏得大選，不是要贏得初選」，後續會再跟參選人私下溝通協調。