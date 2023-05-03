一名洪姓男子今年1月間前往台中某間夜店消費，見叫來的傳播小姐小花（化名）喝掛，竟將小花帶到汽車旅館性侵得逞，直到傳播公司幹部發現聯繫不上小花報警處理，才揭開洪男的獸性。台中地院審結，依犯乘機性交罪，處有期徒刑2年，緩刑3年，另需參加3場法治教育。

判決書指出，洪姓男子1越30日凌晨間前往台中一處夜店聚會飲酒玩樂消費，雇請從事傳播工作的女子小花，同日凌晨4時許洪男見小花喝醉意識不清，便將小花帶到汽車旅館性侵得逞。

全案曝光關鍵在於，傳播公司幹部發現小花失聯，商請小花友人聯繫小花，竟發現接聽電話的為陌生男子，緊急會同警方查看小花手機定位，同日凌晨5時許警方前往旅館查看，才揭開洪男的獸行。

台中地院審理時，法官指出，洪男只為了滿足個人色慾，利用小花喝醉不能抗拒之際，乘機對小花做出性交行為，考量洪男為碩士畢業，卻仍不知尊重異性及人性基本尊嚴，惡性非輕，造成被害人無法抹滅的心理創傷，惟其犯後終於認罪，也與小花達成和解，依犯乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑3年，並應接受3場法治教育。可上訴。

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