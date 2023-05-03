民進黨今中常會，會中身兼黨主席副總統賴清德，拋出聚焦短影音，據轉述，賴清德強調，現在是短影音時代，可以收到很大宣傳成效，要求強化部署；此外，賴致詞時也強調，疫後經濟的復甦，「行政院的版本，我們都應該要盡量支持」。

民進黨發言人張志豪轉述，賴清德在中常會致詞時也感謝中常委的支持，賴清德說，初選已經結束，也是團結打選戰的時候，目前行政院也根據目前社會上所發生的種種事情，不斷地提出好的政策，解決民眾的問題，特別是疫後經濟的復甦，這一部分也請立法院能夠多支持行政院所推動的政策。

賴清德表示，「關於行政院的版本，我們都應該要盡量支持」，回應社會的期待，才能持續得到人民的支持。此外，看到重要的議題，一定要根據專業，適時地去反應。

與會者轉述，賴清德今在中常會中，主動拋出「短影音」戰略，賴清德說，現在是短影音的時代，可以收到很大宣傳成效，黨部已經在做，希望黨團、立委也能一起；他也拜託黨團總召柯建銘及幹事長鄭運鵬，在短影音的協力製作上及人力部署要強化要加強。

賴清德還舉例，每個立委都有自己專業，自己領域的專長，在發言上可以結合短影音。

據轉述，中常委台北市議員許淑華也附和，現在藍營攻擊都會操作民生議題，蛋價就是一個例子，希望行政系統可用短影音來詮釋，讓基層更清楚，現在已從圖文時代，進入短影音戰場。

據轉述，中常委立委王定宇會中就得意表示，自己辦公室就有一組人，特別培養三個人處理短影音，其中一個還從立委蘇巧慧挖角過來。