IEP股價重挫20%，創下上市以來最大單日跌幅，使Icahn財富縮水31億美元。興登堡亦提到Icahn以其IEP股份做為抵押的保證金融資（margin loan），這部分之前彭博億萬富豪指數並未計入，而隨著IEP股價崩跌，Icahn的淨資產估計再減少73億美元。

根據彭博億萬富豪指數，Icahn的財富暴跌41%，跌至約146億美元，從全球排名第58富跌至第119名。

興登堡的指控無疑是打臉這位股東維權主義的先驅。有「華爾街狼王」之稱的Icahn以敢於批評公司的治理與透明度在華爾街聲名大噪，而他自己卻不曾需要面對這樣的批評。

興登堡周二發布報告，批評IEP高估其持有資產價值，並利用「龐氏騙局式」（Ponzi-like）的操作手法支付股利。

Icahn在IEP發布的聲明中表示，興登堡這份「圖謀私利」的報告，旨在犧牲IEP的長期股東來獲利。我們支持我們的公開披露消息，至於IEP的表現，我們相信時間會證明一切。

IEP持有Icahn在能源、汽車、食品包裝、房地產等產業的各種投資，而Icahn則是IEP的控制股東（controlling shareholder），持股高達85%。

興登堡表示，IEP旗下單位被高估逾75%，且IEP的股價比其上次公布的資產淨值（NAV）溢價218%，遠高於所有同級別的公司。如Dan Loeb旗下Third Point Investors Ltd和Bill Ackman旗下Pershing Square Holdings Ltd等IEP的同業，其股價均低於他們的資產淨值。資產淨值是衡量基金績效的關鍵指標。

興登堡並指出，吹出IEP股價泡沫的是其15.8%的股息率（dividend yield），截至目前為止是所有美國大型上市公司中最高的收益率。興登堡指控Icahn藉由自己收取股票股利而非現金股利來誇大股息率，並讓IEP出售新股票給股東配息，「Icahn一直是拿新投資人的資金給老股東支付股利」。

自2004年以來一直是IEP審計機構的Grant Thornton LLP拒絕對此發表評論。

除了IEP和Icahn之外，興登堡亦把矛頭指向投資銀行Jefferies Inc與Icahn之間的密切關係，稱Jefferies在其股票研究報告中宣稱即使在最壞的情況下，Icahn仍可以持續配發股利，而Jefferies則從安排IEP股票銷售業務中獲利。

Jefferies尚未回應媒體置評請求。

IEP已經成為興登堡最新、最受矚目的目標。這家以放空打響知名度的投資公司在今年早些時候對印度阿達尼集團（Adani Group）展開獵殺，使該集團的股票市值崩跌逾1000億美元。上個月興登堡則盯上推特共同創辦人多爾西（Jack Dorsey）的金融科技公司Block Inc。而包括電動車新創公司Nikola Corp也曾是其狙擊的目標。