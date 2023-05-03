台南市議會副書記長林燕祝反嗆說，李全教參選立委沒有違背法律，請民進黨及側翼不要潑髒水。（本報資料照片）

前台南市議長李全教宣布將代表國民黨參選台南市第4選區立委，3日引發藍綠陣營隔空駁火。台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇痛批，此舉根本是「國民黨黑金復辟的起手式」；國民黨團則反嗆抹黑，還指真正的黑金是涉及爐碴、太陽光電的民進黨。

蔡筱薇指出，日前國民黨中央選戰策略會出現李全教的名字後，不只引發社會議論，就連國民黨內也集體炸鍋；如今卻傳出李要披上藍袍參選立委，此舉根本是「國民黨黑金復辟的起手式」。

蔡筱薇表示，李全教賄選罪證確鑿且被判刑，其風評在地方上已是眾所皆知，但迄今國民黨台南市黨部及國民黨議員還在替李說話、幫腔，為討好地方派系無所不用其極，國民黨跟李全教簡直就是「上下交相賊」的最佳典範。

蔡筱薇強調，法院已經認證李全教就是黑金，不懂為何李還有臉說自己受到政治迫害，要透過此次選舉替自己的清白辯護？對於為何推派這樣的立委參選人，國民黨應該出來說清楚立場，否則就是在羞辱台南人。

國民黨團副書記長林燕祝指出，民進黨在台南執政超過30年，李全教當年合縱連橫攻下議長寶座，狠打民進黨一記耳光，時任市長的賴清德與民進黨發起排山倒海的栽贓抹黑手段，誣指李全教是黑金、議長選舉行賄，賴清德還因此200多天不進議會，導致台南無辜市民100多人因登革熱喪命。此次李全教才剛宣布參選立委，民進黨及其側翼政黨就開始抹黑。

林燕祝表示，法律規定賄選判刑終身不得參選，請各界仔細閱讀法院針對李全教的判決書，李全教是被判「預備賄選」，是「有期徒刑1年以下的思想犯」，也就是法官主觀認定是「政治判決」的犧牲者；李全教能參選就是沒有涉及賄選，且預備賄選案已經服刑完畢，他是一個更生人，如同台獨教主陳水扁的說法，「神愛世人神更愛更生人」，李全教的參選沒有違背法律，請民進黨及側翼不要潑髒水。

黨團書記長蔡育輝也強調，各政黨應該推出最好的立委參選人，讓選民公評；有本事就不要只會護航爐碴太陽光電及賄選黑金，此舉將會讓選民唾棄。