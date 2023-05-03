日本女星原日出子與丈夫渡邊裕之是演藝圈模範夫妻，但渡邊裕之在去（2022）年5月3日於家中縊死，享壽66歲，而原日出子目睹丈夫離世大受打擊，一度消失幕前更走不出家門；時隔1年原日出子在IG透露，不久前完成納骨儀式，也憶起當時心境「真的很難受」。

原日出子在去年5月3日，與丈夫渡邊裕之在家中，她做完午飯準備叫對方一起吃飯，但走到地下室健身房目睹已縊死的丈夫，受到嚴重打擊，第一時間只能透過經紀公司發言；原日出子之後等平復心情才發聲，承諾會儘快恢復精神，「努力地活下去」。

原日出子和渡邊裕之是日本演藝圈模範夫妻，渡邊裕之去年5月3日在家中縊死，目睹丈夫離世的原日出子大受打擊。（圖／摘自原日出子IG）

而歷經喪夫之痛屆滿1年，雖然原日出子平日仍會透過IG分享工作或日常生活，但昨（2日）她罕見吐心聲，曬出一張湛藍天空照，表示在4月29日時已完成丈夫的納骨儀式，對此她也想起去年失去丈夫時，有好幾天都走不出家門，且真的很難受；不過，原日出子如今已走出悲痛，更鼓勵自己，「希望哪一天，在這個季節裡能有溫暖又溫馨的回憶」。

當年原日出子與渡邊裕之的戀情一曝光就震驚日本演藝圈，二人在90年代都是人氣火紅的演員，也合作過不少電視劇，在渡邊裕之離世前他們還在電影《急急復雞雞》中本色出演一對夫妻，但也是他們最後一次合作演出。