台灣世界展望會自1990年開辦「飢餓30」活動，至今邁入第34屆，宜蘭縣私立中道中學連續14年辦理體驗活動，今年匯聚171人成功挑戰12小時的飢餓體驗，盼能從活動過程中反思及經驗分享，集結眾人力量把愛傳出去。

中道中學學生會會長許庭鈞表示，對於食物，我們追求的是健康飲食，飢餓兒童需要的卻是一日餐食；今年在營隊活動結束後我們展開「一日生命糧募集行動」，邀請同學及家長們愛心回應每份100元的生命糧，不限捐款額度自由響應，一起來幫助飢餓兒童每一天所需的熱量和營養。

台灣世界展望會東區辦事處處長蕭文榮指出，「飢餓30人道救援行動」號召全台各校關注國際議題，共同飢餓及響應捐款，以援助國外糧荒、醫療照顧、疾病關懷、戰後重建、緊急安置以及國內特況家庭急難救助等工作。

世界展望會感謝大眾的熱心回應，也邀請支持響應「一日生命糧募集行動」，投入國內外弱勢兒童及其家庭的基本需要。