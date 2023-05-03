一縣市一小型核電廠話題延燒，台北市長蔣萬安回應，不評論個人意見，但能引起大家理性討論跟溝通都是好事。民進黨台北市議員顏若芳炮轟，蔣萬安視台北市民的安全於不顧，應該對於重大議題正面表態。台北市政府回覆，任何政策議題探討，只要標準一致、理性討論，都會是好的公共對話。

顏若芳批評，蔣萬安只會講「能引起討論都是好事」，又在迴避，又在講廢話。蔣萬安身為市長，面對重大議題不願表態，把「在台北蓋核電廠」的議題當兒戲，更視台北市民的安全於不顧，蔣萬安應該出面表態、正視攸關市民安全的重大議題，不要只會整天躲在暴走發言人背後。

台北市政府發言人殷瑋回應，謝謝議員的意見，很難想像要用什麼立場反對蔣市長所說「能源多元化」、「促進理性討論」等觀點。蔣萬安認為能源議題是重大國政議題，也說「不缺電的多元能源供應」是多數人的共識。市府相信任何政策議題探討，只要標準一致、理性討論，都會是好的公共對話。

殷瑋質疑，對比中央政府立場，總統蔡英文多次保證台灣「不缺電」，經濟部也曾公開宣示「能源多元化是我國能源發展之重要方針」，不知道以上哪一句是「廢話」？

殷瑋批評，副總統賴清德曾在2017年11月時針對「一例一休」議題，呼籲「理性討論」。如果對政策議題採取一致標準，那就不容易理解蔣萬安的立場為什麼是「講廢話」。