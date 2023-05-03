【全程字幕】侯友宜出手協調！國民黨港湖區立委初選落幕 游淑慧宣布退選禮讓李彥秀 @ChinaTimes ​

國民黨北市第四選區（內湖、南港區）立委初選，台北市議員游淑慧與李彥秀都有意爭取黨內提名，但今（3）日下午兩人在北市黨部主委黃呂錦茹的陪同下，無預警舉行記者會，游淑慧也在會中宣布禮讓李彥秀，退出黨內港湖區立委初選。而游淑慧今日也在臉書上表示，「之前說過『初選選來選去都是一家人，我們有共同的目標，有同志的感情』」，游淑慧也願意中止初選，支持李秀彥，完成港湖的整合，「轉念、放下、攜手」，引發討論。

游淑慧今日在臉書上PO出一篇「港湖整合完成，全力備戰高嘉瑜」的文章表示，「這幾天侯市長看到港湖初選的一連串新聞，主動約彥秀姊和我吃個便餐，希望我們能坐下來聊聊」，游淑慧坦言，在過去四個月裡，雖然我們在同一選區，但因為各自準備初選，心情上多少有些矛盾，所以確實溝通缺乏。大家聊了很多對2024的想法、目標和初選的一些心情…侯市長也聊了很多他個人從政的信仰。

游淑慧更指出，她難得聽到侯市長聊這麼多，她也發現所謂「為治者不在多言，顧力行何如耳」，不是侯友宜不會舌燦蓮花，而是他不要；因為民眾更在乎的是「我們實際做的如何」。游淑慧表示，「侯市長強調2024這場團體戰，他希望國民黨每一份戰力都要放到合適位置，而不一定要內戰內耗」。

而在三人聚餐後，游淑慧也搭李彥秀的車回內湖，車上也聊了很多。而她在經過一夜無眠思考後，早上和黃呂錦茹報告她的決定。游淑慧也說，「我知道2024對國民黨、對台灣來說，都是一場艱困又關鍵的選戰，總統要輪替、國會要過半，港湖也要贏。當然大家都有想贏的心，卻有許多現實遇到的困難」。

游淑慧最後強調，「我是幕僚出身，知道團隊精神和團隊合作的重要性，我們可以共同解決困難，而不要讓問題更難。在這場選戰中，主帥布局和整體戰略是最重要的，所以我願意中止初選，支持彥秀姊，完成港湖的整合。之前說過『初選選來選去都是一家人，我們有共同的目標，有同志的感情』，轉念、放下、攜手」。