為支持偏鄉學童閱讀，台灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現10000本繪本募集計畫」今（5月3日）盛大啟動，這項計畫目標募集10000本兒童繪本分送給台中市和平區內10所部落學校，金鐘獎主持人LuLu黃路梓茵親自現身代言，她代表黃子佼捐出親手繪製的15套繪本和其女玉米閱讀過的40本繪本，來自和平區松鶴部落LuLu呼籲大家一起支持這項有意義的計畫。

台灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現10000本繪本募集計畫」，金鐘獎主持人LuLu黃路梓茵親自現身代言，她呼籲大家一起支持這項有意義的計畫。（馮惠宜攝）

「夢想繪實現10000本繪本募集計畫」是從即日起至12月31日止募集10000本書況良好的兒童繪本，並分送給台中市和平區內10所部落學校，讓孩子們能透過可愛的繪本愛上閱讀，開啟他們的夢想之窗。

除藝人黃子佼和LuLu外，這項計畫得到了多方的支持和參與，包括立委江啟臣、和平區區長吳萬福、和平圖書館、豐原客運董事長林伯洋、國際獅子會300-C3區首任總監王釭坪、中華郵政台中郵局等多個單位和個人支持。

來自和平區松鶴部落的知名主持人LuLu表示，閱讀對她的成長和表演有很大的幫助，她最愛的一本書是「小王子」，時常提醒自己要用心去看事情。她很高興能為自己的家鄉代言這項活動，也希望能替自己的家鄉出一份力，讓孩子們能有更好的圖書環境。

台灣大和志工社會關懷協會發起「夢想繪實現10000本繪本募集計畫」，金鐘獎主持人LuLu黃路梓茵親自現身代言，她呼籲大家一起支持這項有意義的計畫。（馮惠宜攝）

國際獅子會300-C3區秘書長何天來表示，捐贈者可以將繪本親送或郵寄至大和谷關閱讀驛站、大和屋崇德店、豐原客運總站等地點，台中市捐贈100本以上的民眾還可以聯繫活動小組親自載書。而活動小組會將募集而來的繪本篩選過後依序分送到和平區10所校園。此外，中華郵政台中郵局還特別客製了700張郵票，加碼送給捐書的民眾，還有限定版徽章和文件夾等贈品。