桃園市大興高中與美國南猶他州立大學今日簽訂合作備忘錄，未來盼透過2校交流，增進學生國際視野。（蔡明亘攝）

桃園市大園區大興高中為台灣高中職培育飛機維修技術人才的重要搖籃，為讓學生增廣見聞，學習更深入飛修技術與知識，今與美國南猶他州立大學（SUU）簽訂合作備忘錄，未來2校將透過短期交流、師資培訓及學生升學等模式，協助培育有志於擔任飛機駕駛、飛機維修或赴美留學等國際人才，大興飛修科學生也大讚，這是相當難得的機會，已做好準備赴美交流。

大興高中董事長張建隆表示，大興位於桃園機場隔壁，鄰近正在開發的桃園航空城，和機場產業緊密相連，致力營造「大興航空優質學園」，培養具備同心共好、專業創新與國際價值的在地人才，今日簽約象徵大興國際化和培育國際人才又向前邁出一大步，盼未來同學們能善用南猶他州立大學的教育資源，提升自身能力，成為一流的國際人才。

大興高中校長周仁尹指出，這次合作有3層意義，包括新視野、高技能與拓廣生涯，大興飛修科學生來自全台16縣市，許多同學希望畢業後能往機師方向發展或出國留學，校方為同學建構完整生涯進路，幫助他們達成夢想，取得國際認證的機師和飛機維修證照等。南猶他州立大學是綜合型優質學府，大興各科畢業生幾乎都有相對系所可對接，透過2校交流也能提升學生英語能力，增進教師多元進修方式。

周仁尹說，大興高中也與國內安捷航空、中華科大、大陸的廣州航空學院等，合作安排實習課程，提供學生多元進修選擇，學習更深入的飛機維修技術，守護飛航安全，成為優秀國際飛修人才。

南猶他州立大學副校長Dr. Stephen Allen與亞洲國際部主任Dr. Wen Ouyang，今日也來到大興高中與師生交流。Dr. Stephen Allen表示，南猶他州立大學有百年歷史，為猶他州知名的4年制州立大學，校內設有大學部、研究所、語言學校及高中部。並以小班制、密切師生互動、優良教學品質聞名，更被評比為美國西部前25名的州立大學，校內航空飛行學系、管理學院、表演藝術學系、護理及醫學預科學系、教育系、電機工程相關科系等，都十分熱門。

Dr. Stephen Allen提到，現今全球缺少飛行領域人才，包括飛行員和飛機維護員等，盼透過與大興高中簽約合作，為學生創造職涯捷徑，讓學生為未來航空事業做好準備。

周仁尹說明，未來大興飛修科學生，暑期將有機會赴南猶他州立大學進行航空飛行與飛機維修專業相關課程參訪，加強英文聽說能力；大興高中可派教師到美國培訓，或美方派教師到大興進行短期工作坊；南猶他州立大學也會提供固定名額，給大興高中英語程度達標的學生直升就讀，並協助爭取獎學金。

飛修科學生連友銓說，他從台中來就讀大興，很開心參與這特別的機會，不僅能學習英文，在飛機修護領域更將有更多、更廣的見識，讓人生歷練更豐富；未來想從軍擔任飛官的學生吳維哲分享，他已做好心理準備赴美學習，為讓飛機修護技術更上一層樓，會好好把握這次難得機會。

教育局也表示，大興高中是全台培育飛修人才的基地，參加技藝競賽屢獲佳績，市府重視學校推動國際教育、發展國際交流，增進學生國際視野，市府也會積極協助學校爭取經費，充實教學軟硬體，期望2校透過合作，讓桃園的子弟兵有更多發展機會與夢想舞台。