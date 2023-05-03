喝茶好處多多，不但可抗老化、防失智、提升免疫力；中興大學生物科技學研究所教授曾志正說，烏龍茶含特有成分「茶飢素」（teaghrelin）藉由仿效人體荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin），結合其接受器來啟動多項生理與代謝功能，達到提升生理機能的強身效果；普洱茶富含「消脂素」（strictinin），具抗病毒、抗菌等功能，達到抵禦外來病源的防身效果。

教授曾志正指出，飢餓素是人體重要的荷爾蒙，調控其他荷爾蒙，例如，生長激素、胰島素等，執行人體許多重要生理與代謝功能。隨著年紀漸長，飢餓素分泌量漸少，許多老化現象逐漸出現。飲用含茶飢素的烏龍茶，啟動飢餓素接受器來代替執行其負責的生理功能，達到所謂的抗老化、強身功效。

成功大學醫學院藥學系教授郭賓崇解析台灣常見的茶種顯示，金萱（台茶十二號）、青心大冇、大葉種的紅玉（台茶十八號）、阿薩姆、普洱茶、台灣山茶及泰國野生茶雖含有類似茶飢素成分，但因其立體結構太大無法進入飢餓素接受器，所以不具有茶飢素功效。

中興大學生物科技學研究所教授曾志正（右）說，含有茶飢素與消脂素的茶品更可視為機能性素材將台灣茶產業提升到醫療保健應用。（張妍溱攝）

有功效的茶飢素成分僅存在於少數小葉烏龍茶種，如：青心烏龍、四季春、翠玉（台茶十三號）。曾志正說，目前有青心烏龍與四季春混合栽種、具有豐富的茶飢素成分的茶葉，取名為「青春烏龍」必須具備兩對茶飢素，可望未來量產。

曾志正指出，飲茶養生是指喝含茶飢素的烏龍茶與含消脂素的普洱茶，但並非所有烏龍茶或普洱茶都含有這兩個功效成分。任何茶種都可製成烏龍茶，口感也不同，僅有少數茶種含有茶飢素，須品管分析逐批檢測茶產品中茶飢素含量才能確認。

曾志正認為，烏龍茶可經反覆烘焙陳放轉化成口感溫潤醇厚的熷烏龍茶，但製作過程必須保留茶飢素。消脂素長時間暴露在超過70°C的環境下會被裂解，因此普洱茶不宜烘焙轉韻。無論含茶飢素與消脂素的茶品更可視為機能性素材將台灣茶產業提升到醫療保健應用。

中興大學生物科技學研究所教授曾志正，自2002年起從事飲茶科學研究二十餘年，針對茶飢素與消脂素之保健功效，研究團隊在國科會「精準健康之新世代農業」專案研究計畫與小產學「升級台灣既有生技產品產學聯盟」支持下取得更多新成果，近期有十餘篇國際論文發表。