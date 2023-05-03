2022年全球經濟面「惡」性通，加上美國聯準會「惡」鷹式升息，去年彭博全球綜合債券指數最重曾創下21.9%深度跌幅，創逾30年來紀錄。重跌環境下也為投資等級債市帶極佳投資契機。

觀察當前經濟數據，3月美國CPI(消費者物數)年增5%，現在已回落至近兩年新低，PPI(生產者物指數)則已連9月增速放緩，加上第一季多家銀行爆發危機，降低未來聯準會升息空間。揮別20「惡惡」(2022年)，今年有望風華「債」現。

國泰投信總經理張雍川指出，以目前通膨、勞動數據，及銀行放款等指標觀察，5月很可能是聯準會最後一次升息，明年可能轉向降息。「過去一年升息政策效果逐漸傳導至銀行體系，促使銀行放款趨於保守，連帶影響實體經濟達到通膨降溫目的」。不過，近期外匯互換交易(Swap)拆借金額快速下降，顯示美國銀行體系逐漸恢復正常，「經濟雖然降溫，但有機會朝『軟著陸』方向前進。看好今年股債漲」行情，其中投資等級債當前收益率來到5.5~6%高檔水位，未來不論是息收、價差空間都可期待。

國泰三年到期全球投資等債券基金經理人吳艷琴指出，回顧歷史經驗，「美國升息循環末段，往往是債市投資契機」，1998年以來，美國聯準會三次降息期間，以聯準會最後一次升息時進場，並持有3年推算，三次降息期間債市都有一到三成不等的漲幅。如1999年8月至2002年8月間，彭博全球綜合債券指數漲幅34.1%，2006年7月到2009年7月間漲幅達21.1%，2018年12月到2021年12月底則有11.1%漲幅。