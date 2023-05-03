2023「台中市民野餐日」將於5月7日，同步在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園登場，為幫助民眾更了解活動內容及相關服務設施、位置，中央公園導覽APP配合改版為「野餐日風格」，台中市府建設局表示，已下載中央公園導覽APP的民眾可更新或重新下載野餐日限定版，7日一起到中央公園體驗。

中央公園占地67公頃，公園內景觀、地形變化豐富，擁有大片草皮、老樹及滯洪池水岸景觀、12感官互動設施，建設局長陳大田表示，結合當地地景特色，中央公園野餐日活動特別規畫主舞台在「老樹讀書區」，該場地除了舉辦開場表演活動、4地連線及行動書車等，更邀請「不解釋集團」、「螺絲小姐」、「UEJ」等街頭藝人表演，相當精采。

建設局指出，野餐日活動還規畫「彩繪擴香石」、「流體熊DIY」、「牛皮名片夾」等靜態活動，希望讓大、小朋友可以一同互動體驗，創造各自專屬的野餐日回憶；此外，休閒野餐區、老樹讀書區、飛行野餐區還規畫有「珠行千里」、「時代巨輪」、「飛盤九宮格」親子互動遊戲，讓孩子們能充分放電。

中央公園導覽APP配合改版為「野餐日風格」，邀民眾下載，7日到中央公園體驗。(台中市府建設局提供)

值得一提的是，「飛行野餐區」內有近日剛開幕、結合全國唯一「特色飛航館」的遊客中心，民眾可順道觀賞模型飛機展覽。陳大田強調，今年野餐日活動相當精彩，活動當天民眾只要在IG上秀出參加活動的照片，同時hashtag「台中中央公園」 及「台中市民野餐日」關鍵字，到5月14日前按讚數前20名可獲神秘禮物。