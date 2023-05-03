財政部南區國稅局表示，營利事業如進、出口買賣貨物，且雙方約定交易金額以外幣支付，於進、出口貨物時，以當日匯率換算新台幣，作為進貨或銷貨的入帳金額，嗣後營利事業實際收付帳款時，再以結匯日匯率計算，原入帳匯率與結匯匯率變動所產生的收益或損失，可依營利事業所得稅查核準則第29條及第98條的規定，列為當年度的兌換盈益或兌換虧損。

但如果只是因匯率調整而產生的帳面差額，因屬未實現兌換損益，在稅務申報時就不能列報為當年度損益。

舉例說明，甲公司於111年11月7日出口商品予國外A公司，雙方約定價格為50,000美元，出口當日甲公司依美元匯率32元，列報銷貨收入新台幣1,60萬元；如於111年12月31日仍未收款，以當日美元匯率30.3元計算，帳上會有兌換虧損新台幣85,000元（計算方式為美元50,000*(32-30.3)），但因該筆虧損是因匯率調整產生的帳面差額尚未實現，於稅務申報時，不得列為111年度損失；嗣後甲公司於112年1月10日收到國外A公司支付貨款50,000美元，結匯匯率為30元計算，實際發生兌換虧損為新台幣10萬元（計算方式為美元50,000*(32-30)），甲公司於辦理112年度營利事業所得稅結算申報時，可列報兌換虧損10萬元。

國稅局提醒，營利事業向國外進、銷貨的兌換損益，如僅因匯率變動而發生帳面上的差額，不能列報損益，應於實現時才能列報當年度損益，且應有明細計算表供國稅局核對，以免影響自身權益。