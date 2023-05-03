此外，為因應未來營運成長需求，董事會亦通過決議，將斥資20億元興建營運總部大樓。

大成去年營收連續第二年破千億元達1133億元，稅後淨利21.9億元，EPS2.59元，董事會決議擬配發現金股利1.5元。

對於原物料黃小玉成本，大成在3月底法說曾對再漲情況看空，主要是玉米期貨直線滑落，雖然南美乾旱、尤其阿根廷百年乾旱使產量從原估約5千多萬噸減少幾乎達4成，但利空則是烏克蘭持續出口，目前每月可順利出口200萬噸玉米、基本上已很接近之前2,500~3,000萬噸的年出口量。

全球對玉米需求量因庫存攀升結果，而逐步往下修，至於黃豆主要利多還是阿根廷乾旱，大成指出，阿根廷每月壓榨量從約250~300萬噸降低大約50~100萬噸，巴西每月壓榨約500萬噸並接近滿產能，美國壓榨稼動率也非常高、不太能提高壓榨量，因此對黃豆價格帶來支撐，唯巴西今年產量大豐收且破紀錄達1.52億噸，在被迫快速拋售造成價錢快速崩跌情況下，整體仍看空，亦有利於食品廠穩住或提升毛利率。