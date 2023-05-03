空軍以「鳳揚專案」為代號向美採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，2026年全數交機，如今時程確認延宕。國防部今說，近期接獲美方通知，疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為2024年第3季，全案仍可依原規畫於2026年底完成全數戰機產製交機，並透露，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝。

立法院外交及國防委員會明邀請國防部長邱國正報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」並備質詢，國防部書面報告今天下午送抵立院，

國防部報告指出，發價書於2019年12月14日完成簽署，美國空軍於2020年3月成立專案辦公室，並於7月召開軍購專案管理啟始會議，啟動全案執行，規畫首架機於2023年第4季出廠，2026年完成66架產製交機。

報告寫道，2020年至2021年期間，美方依空軍需求完成戰機構型確認，並逐步推動裝備採購招標、系統整合測試與生產備料等整備工作。但近期接獲美方通知，由於疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為2024年第3季，全案仍可依原規畫於2026年底完成全數戰機產製交機。

國防部說，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝，會持續每周責成在美聯絡官回報飛機生產進度，並運用專案管理會議（PMR）履約督導，如期、如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。

國防部表示，本案預算2472億餘元，迄3月底已依約支應840億餘元，支用率33％。