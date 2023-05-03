衛生福利部疾病管制署公布台灣3例腸病毒重症個案，其中新增1名為台東縣個案1歲男童，經送醫診治後，已出院返家休養，台東縣衛生局呼籲家中幼兒若有重症情形，請盡速至台東馬偕醫院、台東基督教醫院就醫。

台東縣衛生局表示，男童在4月17日出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，前往醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後確認感染伊科病毒21型併發重症。

腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，而兒童常見症狀除了發燒以外常引起手足口病及疱疹性咽峽炎，要注意的是5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速就醫。

衛生局長孫國平指出，經衛生福利部疾病管制署統計，台東縣近期第17週腸病毒門急診就診計237人次已超過流行閾值（100人次），衛生局近期已陸續加強縣內校園、幼兒園及托嬰中心腸病毒防治查核，要求各場所應落實清消、通報及手部清潔正確性。

衛生局提醒，民眾出入公共場所、返家後、如廁及進食前後等時機，應使用肥皂正確洗手落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，且住家及收治嬰幼童單位人員應每日進行環境清潔及使用漂白水消毒工作，尤其是幼童常接觸的地方如玩具、手把、桌椅等。同時呼籲如家中兒童生病時盡速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，如外出應配戴口罩以降低病毒傳播風險。