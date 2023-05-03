「台中市民野餐日」將於5月7日在中央公園、豐原區葫蘆墩公園、清水區鰲峰山公園及太平區坪林森林公園同時登場。台中市觀旅局指出，豐原葫蘆墩場域以「山系野餐日」為主軸，善用水岸運動休閒公園，結合谷關七雄登山推廣活動、台中處處米其林意象，提倡疫情過後的健康新生活。

觀旅局長陳美秀表示，此次豐原場地點在葫蘆墩公園第五區，主題為「台中市民野餐日－凹豆山城Let's go outdoor」，因近年露營活動蔚為風潮，展區內特別設計城市野營的布置，也邀請米其林必比登店家推出限量特色餐飲，攜手台中市民宿協會，共同推廣山城豐富觀光資源。

「台中市民野餐日」將於5月7日登場，豐原葫蘆墩場域以「山系野餐日」為主軸。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

為推廣豐原在地漆器文化，台中市民宿協會規畫3場漆藝DIY體驗活動，帶領民眾將各式各樣的植物葉子，運用漆藝經典技法－蒔繪，讓大自然的巧奪天工透過巧手呈現，作成獨一無二漆器杯墊文創禮物，每場次名額有限，有興趣的民眾可至體驗區報名參加；另活動場域也特別設置毛小孩區，更安排獸醫師提供免費健檢，歡迎帶毛小孩出來野餐趣。

觀旅局指出，活動當日邀請民眾「曬出你的凹豆日」，於觀旅局大玩台中臉書指定貼文中，留言投稿活動當日山系野餐照片，就有機會獲得住宿券、露營體驗券及精美禮物；文化局在現場設有行動圖書車，精選野餐、登山、露營系列書冊，讓民眾徜徉在公園綠意的同時，還能就近借書，享受愜意的閱讀時光。

「台中市民野餐日」將於5月7日登場，豐原葫蘆墩場域以「山系野餐日」為主軸。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局表示，誠摯邀請大家來豐原葫蘆墩公園享受屬於你的山系野餐日，台中山城有著豐沛的觀光資源值得遊賞，5月7日與親愛的家人、朋友、毛小孩一同開心走出家門，和親愛的人野餐合照留念，投入大自然懷抱。