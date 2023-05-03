Dillon Brooks was fined $35k for “the unsportsmanlike act of shoving a camera person on the sideline after pursuing a loose ball,” the NBA announced. pic.twitter.com/dPFLnzFFcc — ESPN (@espn) March 17, 2023

灰熊出局之後選擇放生前鋒布魯克斯（Dillon Brooks），引起外界議論，灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）場外做了很多荒唐事，季後賽對湖人也表現不佳，但是只有布魯克斯成為替罪羊，而且「任何情況下都不會簽回他」。《今日美國》分析，灰熊踢出布魯克斯至少有幾個顯而易見的原因。

首先是布魯克斯攻擊能力很差，例行賽投籃命中率僅39.6%，外線命中率32.6%，皆低於聯盟平均水準，季後賽在嚴防之下更跌至31.2%，外線23.8%。主要是他出手選擇很差又頻繁出手，季後賽出手超過50次的球員之中，就是他的命中率墊底。

其次是布魯克斯脾氣暴躁，他例行賽在場內惡意推擠攝影師，遭聯盟罰款3.5萬美元。外界認為罰太輕了，「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）以前也攻擊過攝影師，遭到禁賽11場的重懲。另外布魯克斯偷襲騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）的重要部位，遭到禁賽1場同樣被認為太’輕。

布魯克斯多次嘲諷湖人球星詹姆斯（LeBron James）卻弄巧成拙，其實惹怒詹姆斯並沒有實質的好處，灰熊還在最終戰被痛宰40分。打了敗仗的灰熊開檢討會議，最先革除的自然是布魯克斯這種不受歡迎人物。雖然球評帕金斯（Kendrick Perkins）批評灰熊太無情，沒必要做這麼絕，不過外界認為布魯克斯尋找新東家並不難，獨行俠、國王、拓荒者、火箭、灰狼都是他可能的落腳處。