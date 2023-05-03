嘉義縣東石國小師生團隊去年暑假拍攝《海口囡仔佇東石》影片，先後入圍俄羅斯、烏克蘭、西雅圖、舊金山等多國國際兒童影展，近日又入圍義大利Corti a Ponte小導演短片影展11至13歲小導演類別，師生受邀前往義大利參加影展頒獎典禮，為替孩子圓夢，學校發起募款，目前還有近20萬元差額，校長葉佳榔說，這群孩子今年就要畢業了，送他們出國，就是要讓孩子的小學生涯留下美好回憶。

嘉義縣東石國小在學校官網發起募款，希望能為師生籌足夠的旅費，出國參加頒獎典禮。（取自東石國小官網∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃嫈珺在臉書貼文，指偏鄉小學東石國小老師帶領學生參加義大利Cortia Ponte小導演短片影展，收到展方邀請前往義大利參加頒獎典禮，但偏鄉小學生旅費不足，校方估了機票、住宿等費用，平均一人要6萬1000元，目前還在募款中，希望能募集足夠費用38萬元，讓4位學生、2位帶隊老師出國爭光！

葉佳榔說，《海口囡仔佇東石》這部影片由公視團隊指導學生拍攝，花了幾乎一整個暑假，十分貼近海口孩子的生活，之前已陸續入圍國際影展，甚至獲希臘Camera Zizanio影展A組國際作品大獎，當時正值疫情期間，即使孩子想去也去不了，這次入圍義大利影展，孩子們極力爭取在畢業前有機會出席如此盛大的國際影展，即使旅費不便宜，面對如此珍貴的機會，校方一定要想辦法幫忙，所以一周前就發起募款，目前已募到近20萬元。

葉佳榔說，目前已訂好5月14日出發的機票和飯店，雖然有發起募款，也告知師生要負擔部分費用，加上時間緊迫，「能募多少就募多少」，強調入圍就是肯定，師生對能當場聽到得獎名單公布都很期待。