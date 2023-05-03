大陸五一長假期間，各地景點人潮爆棚，有遊客抱怨一天排3、4個小時，「都快趕上玩和吃飯的時間了」。「代排隊」服務應運而生，代排網紅餐廳基本收費100元（人民幣，下同）。

中國旅遊研究院預測，今年五一假期旅遊人次有望突破2019年同期水平，達到2.4億人次。一些商家則看準時機，在網路平台上推出「代排隊」服務。北京的一些賣家也推出四季民福、南門涮肉等網紅餐廳的「代排隊」服務，單次價格基本在100元以上。