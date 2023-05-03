公孫盃比賽由公嬤隊小勝，讚許小朋友的表現，高興有這樣的青銀融合的晨光。（林頭國小提供）

斗六市林頭國小長期推動游泳運動，平日與泳池裡的阿公阿嬤們一起練習，今天（3日）早上約定「公孫盃」友誼賽，每人游50公尺，小朋友游1300公尺挑戰公嬤隊游1100公尺，爺奶們競爭心被刺激，以些微差距小贏。

林頭國小3日早上7點在斗六清泉灣舉辦「公孫盃」友誼賽，和晨泳隊的阿公、阿嬤們水中競速， 比賽規則為每一棒游50公尺，小朋友16人游26棒、總長1300公尺，挑戰公嬤隊的22人游22棒、總長1100公尺。

比賽笛聲響起，小朋友們像水中蛟龍奮力游，爺奶們也不想輸，教練陳聰献直喊「快啊、快啊」，體育科班出身的校長吳承典安插在公嬤隊的第二棒。

吳承典說，公嬤隊都是游10年以上的晨泳老手，大多是退休人員，平日健康快樂慢慢游，競速50公尺頗吃力，小朋友以蛙式、仰式、蝶式追到最後一棒差30公尺，公嬤隊才放鬆慢慢抵達終點。

公嬤隊小勝，對於孩子們的表現表示肯定和讚許，也很高興有這樣的晨光歡聚，青銀融合很有意義。小朋友則說努力就是贏，希望吃麥當勞當犒賞。

林頭國小全校105名學生，三到六年期每學期上6次至10次游泳課，游泳校隊招收四到六年級現在總共16人，今年起培訓三年級校隊，利用上學前的6點到8點晨練，歡迎有興趣的孩子加入。