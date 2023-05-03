寶來國中、建山與荖濃國小獲得112年全國鄉土歌謠比賽榮獲特優，將於6月30日在六龜區芳晨溫泉渡假村舉行「愛鄉、愛您」音樂會，以歌聲帶領偏鄉學生站上國際舞台前，邀請鄉親們來聽一聽、看一看孩子們的努力成果。

寶來國中、建山與荖濃國小將於6月30日在六龜區芳晨溫泉渡假村舉行「愛鄉、愛您」音樂會(高雄市寶來國中提供)

2023年寶來、建山、荖濃與尼布恩再出發。第12屆韓國世界合唱大賽，學校感謝高雄市政府、教育局、各部會及各界善心人士的扶持與照顧；此外，寶來國中、建山與荖濃國小也不負眾望，在112年全國鄉土歌謠比賽榮獲「特優」。

合唱團的成員們正在認真練習(高雄市寶來國中提供)

學校感謝陳俊志醫師10多年投入原鄉部落存留傳承部落文化，在2018讓寶來國中接軌第10屆南非茲瓦尼市世界合唱大賽屆獲得公開組冠軍，並每年12月在寶來國中辦理「嘎呼拉斯」音樂節，將永續城鎮與社區理念推進鄉里民眾的心裡，

「熱愛孩子、熱愛山林，在意孩子、在意原鄉，喜歡音樂、喜歡原聲，一起與我們為孩子圓夢」，當孩子們唱著文化歷史的過去，歡迎您來聽聽現在的感動，讓我們帶著感動一同前進未來，心動不如馬上行動，記得112年6月30日晚上6:30分在寶來地區的芳晨溫泉渡假村舉行寶來「愛鄉、愛您」感恩音樂會，這段時間孩子們專心、安心，努力練習，等您，不見不散。

小朋友們都十分專注地練習(高雄市寶來國中提供)

寶來國中潘如萍校長說，前進世界，打開國際之門，用渾然天成-八部合音的傳承聲音為家鄉、為社會、為國家爭取榮耀。寶來國中與尼布恩人文教育關懷協會邁著緩慢又急切的步履與大家一起，為孩子們走向國際鋪路，歡迎大家屆時來山裡「唱」過去、「聽」現在、「看」世界。