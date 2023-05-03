國民黨最美發言人李明璇扮演美女刺客，今（3）日正式通過黨中央徵召，將代表參選高市前鎮、小港選區立委，而該區也被視為「綠到出汁」的選區，爭取3連霸的綠委賴瑞隆表示，歡迎李明璇來高雄打拚，盼透過優質競爭，用建設、政見、願景來爭取人民支持，一起讓高雄、台灣更進步、更好。

前鎮小港為傳統綠營票倉，選民結構綠大於藍。2016年民進黨提名賴瑞隆參選，以得票數10萬862票、得票率60.57％擊敗林國正的5萬7346票、34.43％得票率。2020年賴瑞隆再以13萬5052票、57.73％得票率連任成功，國民黨提名的陳麗娜得票數8萬3148票、得票率35.54％。

年僅30歲李明璇將返回故鄉高雄參選立委，她表示，願意接受黨中央徵召出征艱困選區，要用行動與決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣。她坦言，前鎮小港被形容是綠到出汁的艱困選區，未來會更努力用親和力、行動力去感動選民，並用空戰引領陸軍，結合3位國民黨在地議員和陸軍力量，合作贏得選舉。

對此，賴瑞隆今天表示，細數擔任立委7年來政績，並感謝鄉親們的支持鼓勵，也全力爭取中央建設高雄，成功爭取包含高雄機場新航廈880億元、捷運黃線1442億元、捷運紅線延伸林園533億元、國道七號核定1357億元、大林蒲遷村694億元、前鎮漁港改造升級81億元、亞洲新灣區106億智慧物聯網計畫、旗津第二過港隧道可行性1200萬元等，期盼加速產業轉型、南北均衡發展，給高雄台灣更好的未來。

賴瑞隆也強調，立委7年任內獲得公督盟連續14次評鑑為優秀立委，這是對高雄鄉親選出的立委最大的肯定。他也歡迎李明璇發言人一起來為高雄打拚，也期待未來透過優質的競爭，用建設、政見、願景來爭取人民支持，一起努力讓高雄台灣更進步更好。