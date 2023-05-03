寧德時代是全世界最大電池供應商，目前市占率達37%，在東南亞地區並沒設分廠。不過，寧德時代去年曾宣布，與泰國能源巨擘PTT的子公司達成協議，在泰國尋找電池相關業務的潛在合作與發展機會。

路透社報導，PTT子公司Arun Plus是跟台灣富士康所合資的，正在興建一座工廠，目標是最早於2024年在泰國開始生產電動車。

位居全球第10大汽車製造產業的泰國，其生產導向是由包括豐田以及五十鈴等，日系車商為主。依照泰國政府規劃，最晚到2030年，希望將年產能250萬輛汽車中，約3成轉換成是製造電動車。

過去幾年以來，泰國成功吸引中國大陸電動車業者的資金，包括長城汽車以及比亞迪都有投資。據悉，泰國希望能引入電動車供應商與組裝廠進駐，包括本地生產的電池和其它關鍵零組件，像是充電設備等。

泰國的目標是建立更大功率的電池製造設備，故優先支持產能超過8 GWh的廠房。這種規模的工廠所生產的電池，可以為超過10.6萬輛75 kWh電動車充電。

寧德時代目前有13個電池生產中心，其中11個在中國大陸，1個在匈牙利，另個則在德國。努力在中國大陸以外，快速擴張事業版圖的寧德時代，與福特汽車、本田汽車以及BMW等都有簽訂合約。同時，寧德時代的電池還有供應福斯汽車ID系列電動車，以及在中國大陸製造的特斯拉。