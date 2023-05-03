和勤4月兩大業務的營收分別為，汽車零件1.75億元，占比83.53％；硬碟機構件（VCM Plate）0.31億元，占比14.65％。

和勤表示，大陸整體車市仍處於降價促銷戰，新能源車的銷售也受到波及，和勤的燃油車大客戶訂單尚未完全回到過去水準；不過，在重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單挹注下，4月汽車零件營收仍逆勢持續增長。

和勤近年深化客戶關係有成，在全球解封後，疫前布局的產品訂單回流、重啟，填補了原本客戶需求還沒回到原有水準的缺口，即使大陸車市消費仍在觀望，和勤的車用零件營收還能保持成長。

和勤進一步表示，今年仍有許多新產品將在下半年開始出貨，包括美系電動車大廠新車款多項零件，加上新能源車的發動機定子、轉子零件也有機會在下半年出貨給大陸品牌廠。

和勤近年致力於追求ESG永續經營，在證交所、櫃買中心舉辦的公司治理評鑑也明顯逐年向上攀升。和勤表示，推展ESG除善盡企業社會責任外，亦有利於接單及參與標案，今年新產品出貨成長，和勤營收逐月攀升，伴隨汽車產業逐步進入傳統旺季，下半年表現可望再進一步躍升。