沈文程今演唱會記者會，嘉賓Lulu站台助陣。（大大娛樂提供）

「金曲歌王」、「金鐘主持人」沈文程今（3日）舉辦演唱會記者會，宣布台中完售、台北加場。他與妻子79年結婚，育有一子，近年妻小都在加拿大生活，而他事業重心則在台灣，過去談到家庭狀況時，他都支吾帶過，今被問到婚姻關係時，他先說「密而不宣」，現在「我是類單身」，接著坦承已經簽字離婚超過20年。

沈文程坦言，1997年買房子，2000多年就簽字，夫妻兩人分居國內、國外很長一段時間，「我一直在忙外景工作，也很少時間回去，覺得大家都習慣自己的生活模式了」，他熱愛釣魚，經常出外景，浪跡天涯，有一天孩子媽對他說：「你喜歡這樣的生活，放你飛！」

之前他的兒子還會返台看他，因為疫情關係，已經4年沒見面了，兒子32歲早已就業，所以他不擔心，也不打算去看他們。現在他認為「好好照顧自己最重要」。

他坦承之前一直沒有宣布恢單，深怕被認為是loser，今鬆口說出，仍擔心「會不會影響票房？」而沈文程曾有過一段婚姻，這次是二度離婚。

沈文程今演唱會記者會，嘉賓Lulu站台助陣。（大大娛樂提供）

沈文程今演唱會記者會，嘉賓Lulu站台助陣。（大大娛樂提供）

事實上，沈文程歌喉寶刀未老，他日前宣布5／13將於台中舉辦《國際沈文程日 五月十三彼下暗》演唱會，票房告捷，今（3日）宣布台北加場，將於6／24在台北國際會議中心舉行，記者會上，除了請來嘉賓Lulu黃路梓茵站台，還宣布另一位嘉賓，是綜藝天王吳宗憲。

他說吳宗憲剛出道時，兩人經常在秀場碰到，「他也是我的偶像，他第一張專輯出來，我在高速公路上，聽到電台在放他的歌〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉，那時候我還不會寫歌，我聽了他的歌就自己寫寫看」，他下交流道後開始寫歌，創作出許多經典歌曲。