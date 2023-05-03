民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑 1 年，其父親、前總統陳水扁 2 日親自北上凱道，為行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案中，規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願。前立委郭正亮今( 3 日)表示，最初的起因就是因為民進黨主席、副總統賴清德修改黨內的「排黑條款」，行政院為了拍賴清德的馬屁跟進修正選罷法，陳致中會因此沒有政治前途，陳水扁認為太過當才會出面請願。他也直言，政院版草案不會通過，而賴清德要不要接球，就要看他願不願意修改黨內規定。

陳水扁昨日親自到總統府和立法院4大黨團請願，受訪時被問及是否會支持副總統賴清德，陳水扁意有所指的表示，「如果人家不想跟你講話，那你要熱臉貼人家的冷屁股嗎？」要人家支持也要支持得下去。

郭正亮今在《大新聞大報卦》節目中直言，賴清德本來就會給陳水扁特赦，這個問題之後也一定會有人問，賴也早就說過會特赦陳水扁，但其實現在該檢討的人是總統蔡英文，因為陳水扁明顯已經不符合保外就醫的條件，蔡卻完全不處理。

郭正亮表示，陳水扁此次上凱道請願就是為了他兒子陳致中，最先是賴清德在黨內通過「排黑條款」規定，更生人不得參選黨公職，雖然陳致中只被判 1 年，但洗錢罪也被列入排黑條款，「陳致中在民進黨已經沒有前途了」，陳水扁是認為此事太過當。

郭正亮指出，行政院也在拍賴清德馬屁，選罷法修正的草案就要將排黑條款列入，犯下某一些罪，就會永遠不得參選，很少國家會這樣做，大部分民主國家是因為貪汙罪、叛國罪才會不准參選，如果洗錢罪也要被褫奪參政權終身，那還有很多罪也很討厭，虐待兒童、虐待老人、強姦罪等等，聽起來都很可惡，是不是也都不得參選？他強調，民主國家不會這樣處理，是因為他們將參政權視為基本權力之一。

郭正亮認為，政院版的選罷法修正不會通過，一定會有人申請釋憲。而陳水扁道大動作到凱道請願、受訪暗裡指向賴清德，郭正亮則認為，賴清德要不要接球，則是要決定黨內的規定要不要修改，但那也是一年以後的事了，到時候再叫別人去修吧。