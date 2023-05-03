雪隧南口北上車道一輛白色賓士在開進隧道前違規行駛路肩，沒想到進隧道口竟未換車道，當場撞上人行道「飛起來」，衝進隧道後撞上牆壁停下。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

國5雪隧南口北上車道1日發生一輛白色賓士在開進隧道前違規行駛路肩，沒想到進隧道口竟未換車道，當場撞上一旁道路「飛起來」，衝進隧道後撞擊牆壁停下，驚悚畫面曝光；網友怒批「猴子想說一路衝路肩到宜蘭」、「才剛在新車上放了一支球棒，就想飛了」、「以為自己是舒馬赫嗎」。

臉書「黑色豪門企業」曝光影片，該輛白色賓士車高速行駛在路肩，進入隧道後撞上一旁人行道「飛起來」衝入隧道內，最後猛撞上隧道壁後停下，驚悚過程全被後方駕駛拍下，臉書PO文嘲諷「雪山隧道前飛高高」引起大量網友討論，留言「還能控制在人行道上，不幸中的大幸」、「猴子想說一路衝路肩到宜蘭」、「才剛在新車上放了一支球棒，就想飛了」、「他以為自己是舒馬赫嗎」、「只加100塊的油扛不住雪隧塞車啊」。

雪隧南口北上車道一輛白色賓士在開進隧道前違規行駛路肩，沒想到進隧道口竟未換車道，當場撞上人行道「飛起來」，衝進隧道後撞上牆壁停下。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

警方表示，國9隊勤務指揮中心獲報派員處理，初步調查是自撞事故，地點在國5北上28公里雪隧內施工廊道，駕駛是37歲張姓男子失控自撞隧道壁，所幸僅腳部擦傷，傷勢無大礙，自稱不用就醫，車內一名乘客友人未受傷，張男酒測值0，排除酒後肇事。

警方表示，駕駛不排除是因車流量大、不耐久候，才會由路肩駛入隧道，詳情待進一步釐清；若確認行駛路肩，可依違反道路交通管理處罰條例第33條，處以3000到6000元罰鍰。