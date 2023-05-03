民進黨今中常會邀請屏東縣恆春鎮農會總幹事林順和以「農業在地實踐：地方產業與冷鏈倉儲經驗分享」為題專案報告，黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示，讓農業的技術更進步，農民的保障更全面，台灣的農業才能走向世界，打造屬於我們的「農業台灣隊」。

賴清德指出，科技再發達、工商再進步，農業是台灣的根本；過去，農產品常常因為運輸和保存不易，讓農民的辛苦付諸流水；為了要提升品質以及價值，民進黨身為最挺農民的政府，運用新的冷鏈物流技術，讓農產品耗損更少，和有更長的保鮮期；同時，在非產季時期，也能進行銷售，賣到好價格。

他說，這幾年來，農業也面臨氣候變遷的挑戰，政府在天公不做美的時候，和農民站在一起，提供及時的協助，讓農民不再看天吃飯，可以安心生產優質產品、創造幸福農業。

賴清德表示，很多人說「台灣最美的風景是人」，他也要跟大家分享，如果能夠吃到台灣的農產品是真正的幸福。未來政府會持續推動冷鏈建設，強化產銷調節及儲存量能，確保糧食安全，提升國際競爭力。台灣挺農民，農業向前行。