新北市議員葉元之今（3）日獲國民黨正式提名參選板橋東區立委，將對決民進黨英系現任立委羅致政，葉元之隨即在臉書發起攻擊，批評羅致政建議外交部把濟南路封起來讓人辦護照，還特別提醒外交部「選舉到了、這都民怨、現實一點」，證明心中只有選舉，只有選舉到了才想到解決民怨。

葉元之貼文指出，羅致政針對辦護照人潮太多，竟提出超有創意的建議，要求外交部把濟南路封起來讓人辦護照，並請外交部動用預備金支付相關費用，他還語重心長提醒外交部「選舉到了、這都民怨、現實一點」。辦護照壅塞的問題是從年初就開始了，英系立委如果真的關心，年初時為何不說？怎麼會在過了快半年才注意到這問題？

葉元之說，先不管英系立委這是什麼草包建議，但他竟然吃了誠實豆沙包，證明民進黨心中只有選舉，只有選舉到了才想解決民怨，難怪在疫情期間，蘇貞昌也會脫口而出「讓我們一起打贏這場防疫的選戰！」

葉元之痛批，難怪英系立委在前兩年不顧民意反對，硬要開放萊豬，也不願意幫板橋鄉親多爭取疫苗，原來是選舉還沒到！大家還要投給這種只重視選舉的英系立委嗎？