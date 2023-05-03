據韓聯社援引韓國女性家庭部消息，韓國當地時間5月2日，又一名日軍慰安婦受害者離世，韓國登記在冊的慰安婦受害者僅剩9人。

韓國女性家庭部長官金賢淑表示，又一位日軍慰安婦受害者去世，令人無比心痛，願逝者安息。韓國女性家庭部將密切關注健在的受害者，讓她們安度餘生，並將繼續推進旨在恢復受害者名譽和尊嚴的紀念項目。

據報導，在韓國政府登記的慰安婦受害者共240人，已有231人去世，9位在世者如今均已年逾九旬。