受大環境經濟不佳影響下，全球手機市場銷量低迷，根據市調機構IDC公布的2023年第一季全球手機銷售報告，全球手機出貨量為2.686億支，年衰退了14.6％，已經連續第七季衰退。前5大品牌則以小米出貨量下滑23.5％最多。

IDC同步公布2023年第一季全球前五大智慧型手機品牌廠商出貨量，其中三星以22.5%市占重回第一大手機品牌，二至五名方面，依序為蘋果(20.5%)、小米(11.4%)、OPPO(10.2%)以及vivo(7.6%)。

進一步觀察前五大品牌手機出貨量都衰退，蘋果受影響最小僅年下滑2.3%，三星則下滑18.9%，陸廠小米、vivo、OPPO則各別減少23.5％、18.8%以及6.7%，以小米最為淒慘。總計手機第一季出貨年衰退14.6％。

另根據ePrice比價王報導，今年3月台灣手機銷售量品牌排名，蘋果iPhone以35.1%的市占排第一，三星31%占比位居第二，但兩者之間的銷售量與2月相比已明顯縮減。值得關注的是，小米繼去年10月重返十大榜單後，又再度跌出榜外，HTC則靠著這去年6月底推出的中階機Desire 22 Pro，久違地重回榜單內。