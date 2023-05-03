雲林縣「虎尾老人活動中心」預定設於虎尾鎮百年水塔旁空地，總經費約4950萬元。（立委林文瑞服務處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮65歲以上長者占全鎮人口比例達17.33％，已屬「高齡社會」城鎮，為讓長者在地安養，立委林文瑞爭取興建「虎尾老人活動中心」，3日與雲林縣政府、虎尾鎮公所會勘預定地，預估總經費約4950萬元，將全力向中央爭取補助，打造關懷據點、長青食堂、日間照顧中心三合一服務點。

林文瑞、縣府社會處副處長陳怡君、虎尾公所主祕周瑛坤、虎尾鎮代會主席林嘉弘等一行人，3日前往「虎尾老人活動中心」預定地虎尾百年水塔旁空地現勘，其總經費約4950萬元，其中向中央申請3960萬元補助，地方自籌990萬元，縣府已於上個月20日至衛福部簡報，相關審查程序進行中。

林文瑞表示，根據戶政單位資料，虎尾鎮截至今年2月，65歲以上長者有1萬2181人，占全鎮人口比例17.33％，已屬「高齡社會」城鎮，目前鎮內老人長期照顧機構已無法滿足長輩需求，為因應人口老化的挑戰，須盡快新建1座多功能的老人活動中心，才能順利推動各項長期照顧服務，積極落實長照政策。

林文瑞說，依公所規畫，「虎尾鎮老人活動中心」預定地為虎尾百年水塔旁的閒置土地，產權為鎮公所所有，規畫新建3層樓建物，1樓為老人會辦公室、關懷據點、長青食堂；2樓文康室與會議室，提供辦理講座、運動及休閒空間；3樓老人日間照顧中心，設置活動區與盥洗衛生區，可供日照團體使用。

林文瑞指出，為讓虎尾鎮長者可以在熟悉的社區在地安養，滿足長者多元需求，將全力向中央爭取3960萬的經費補助，打造具備空調設施、水電消防、無障礙電梯、無障礙廁所的優質老人活動中心，長者的照護不能等，盼衛福部盡快核定相關經費。