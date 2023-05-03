桃園市桃園區今天下午出現天坑。（翻攝照片）

桃園市桃園區健行路108號今天下午出現天坑，因坑洞內有大量水流經過，懷疑是自來水爆管引起塌陷。桃園警分局表示，目前已經通報自來水公司到場搶修，坑洞也用三角錐圍起，避免用路人經過危險。