桃園驚現天坑！疑自來水爆管民眾嚇壞 公司緊急到場搶修 16:342023/05/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區今天下午出現天坑。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區今天下午出現天坑。（翻攝照片） 桃園市桃園區健行路108號今天下午出現天坑，因坑洞內有大量水流經過，懷疑是自來水爆管引起塌陷。桃園警分局表示，目前已經通報自來水公司到場搶修，坑洞也用三角錐圍起，避免用路人經過危險。 桃園這區「不禮讓行人」狂抓111件違規 警方宣導路口大執法 大興高中攜手美國南猶他大學 培育機師、飛修人才 助婦女重返職場 桃竹苗分署職訓體驗市集5／6登場 # 桃園市 #天坑 #自來水 #爆管 也許您會感興趣 推薦閱讀 打詐桃園隊出動！樂天女孩向前衝 現身投資反詐影片 10:572023/05/03 社會 水管醫生年巡管長「可繞台灣2圈」 年抓漏量供7萬人用 16:072023/05/02 生活 真大膽！移工路邊違停聊天 警盤查身份後糗了 14:272023/05/02 社會 桃園警抓詐騙集團 赫見香港籍車手 18:072023/05/02 社會 國民黨桃園5選區初選 黃敬平轟呂玉玲「人前握手背後下毒手」 13:032023/05/03 政治 車停自家門遭撞「側邊全擦痕」嫌肇逃 他火大PO出懸賞文 16:472023/05/03 社會 張善政出手了！ 一口氣整修楊梅10公園遊戲場 年底完工 17:202023/05/02 生活 桃園宣導校園求職防詐騙 蘋果劇團演給你看 15:082023/05/03 生活 桃園試辦市區公車 遭點名成功率低、宣傳力道不足 15:302023/05/02 生活 桃園后厝國小明年將廢校 辦學到最後一刻力推騎馬課程 18:232023/05/02 生活 擺脫行人地獄大執法 桃園4個月取締件數高於去年整年 10:382023/05/03 社會 海豚擱淺許厝港濕地急救中 傷勢曝光「不是很樂觀」 12:262023/05/03 生活 藍酸鄭文燦剪綵王 綠反批雙標嗆「選前跑活動、選後罵活動」 11:102023/05/02 政治 「北景雲計畫」百項缺失改善完畢 廣場夯土修復進入尾聲 16:522023/05/02 寶島 治療中風、失智、腦霧有成效 部立桃醫引進這個新利器 15:122023/05/03 健康 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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