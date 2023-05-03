鴻海創辦人郭台銘拋「一縣市一小型核電廠（SMR）」主張，引發國內熱議，行政院長陳建仁3日稱，非核家園、淨零排碳是台灣共識，且小型核電廠在設備安全、技術落實上都是未知數，需要審慎規畫；副院長鄭文燦也說，此事不適合魯莽，需要細緻討論。

陳建仁下午出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮時指出，大家從前年公投結果就能得知，台灣大多數民眾都反對核四廠重啟，而且非核家園、淨零排碳都已成為台灣共識，也是全球趨勢。至於小型核電廠或者核融合在設備上是否安全、價格上是否平價，或者技術上是否能夠落實，這些都有待考慮，必須要審慎規畫。

此外，鄭文燦出席第19屆《遠見》ESG企業永續獎贈獎典禮時也回應，台灣面對能源轉型挑戰，政府不管在非核減煤、增綠展氣，經濟部及台電公司皆以不缺電為前提做了很多準備，相信今年核二廠二號機組三月停機後，在燃氣電廠容量略有增加，加上歲修調配得宜，今年應該不會有缺電的風險，但長期來說，還是要讓綠能極大化，也必須要用天然氣發電，作為過渡階段的安排。

鄭文燦認為，SMR小型核能電廠在國內外有很多討論，但該技術目前尚未成熟，主要國家的實驗結果，也要等到2028年到2032年才能明朗，根據目前資料顯示，SMR所使用的濃縮鈾比較不好開採，雖然安全係數較高，但核廢料比較多，還要經過環評跟地方民意的接受，不可能一下子就說每個縣市都要設，「這個事情不適合魯莽，要非常嚴謹細緻的討論。」