知名主持人黃子佼不滿《天下雜誌》未事先溝通就擅自把他的文章改得面目全非，引發軒然大波。事實上，天下雜誌過去已被部落客爆料在未通知也未引用的情況下，直接把他的文章拿去改寫，有抄襲的嫌疑。

臉書粉專「MBA 的在美學習筆記」上月發文透露，前幾天PO一篇介紹Ben Thompson的文章，突然在網路爆紅，累計108 萬的觸及、13萬的互動和3千多次轉發，想不到2天後被臉書以「對於騷擾和霸凌的社群守則」為由下架，讓他錯愕不已。

最出乎意料的事來了，「MBA 的在美學習筆記」發現天下雜誌新出一篇也是介紹Ben Thompson的文章，前半部的內容幾乎跟他撰寫的相符，「當然，沒有任何引用，也沒有告知。但幾乎可以 100% 肯定：作者是看完這裡的文章後，自己回去重寫的。為什麼呢？因為天下文章出稿日期是昨天，而那篇podcast早在三個多月前就出了，預估 Stratechery的訂閱者的英文文章，更是在2020就有。」但他也表示，文章被FB移除後，「也沒有什麼證據能證明這篇文章比天下先出了。」

不過，「MBA 的在美學習筆記」還是有點不開心，但也稱讚天下雜誌寫得不錯，在文中增加很多他沒提到的細節。事後，有網友代為聯繫天下雜誌，獲得旗下編輯的私訊，表示「看到了一樣的趨勢」，讓「MBA 的在美學習筆記」瞬間傻眼。

許多網友得知此事後，紛紛留言：「我也以為是天下獲得你授權後刊登的，太扯了」、「真的很誇張耶」、「好扯喔，現在這些媒體都這麼不在乎職業道德了嗎？難道別人的文章AI改一改，就是自己的？」原作無奈之餘，也表示自己的文章顯然被當作靈感來源和「參考資料」，卻是網友轉達才得知，只能「無力地發篇文章，蒼白的反駁一下」，希望出版社能更認真的看待自身的媒體角色，以防類似的事件再度發生。

註：該文章獲「MBA 的在美學習筆記」同意刊登於《中時新聞網》，未經授權請勿轉載。