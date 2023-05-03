關於研華物聯網教育「產學共創(Co-Creation)價值鏈」，三大主軸(學用接軌、開放式創新、普及教育)、五項研習專案，其中學用接軌，推動共創(Co-Creation)價值鏈，促進產業成長與就業機會，包括University Co-Creation產學命題專案(陽明交大產創學院/物聯網中心)、產學碩博生、物聯網職涯探索(Elite 100 實習計畫)；開放式創新，引導學生跨領域共創，推動產業革新，包括InnoWorks開發者計畫競賽；普及教育，縮短高等教育產學落差，包括物聯網線上學習平台(AIoT Academy物聯網高等教育課程與認證)。

研華周三勇奪《遠見》第19屆ESG企業永續「綜合績效-電子科技業」、「傑出方案-教育推廣」雙獎楷模，成為236件參賽方案中僅19.5%獲獎的佼佼者，達成首次同時贏得兩大獎肯定的殊榮，顯示研華攜手產業夥伴、共同實現綠色轉型與永續目標的具體成果，深受評審肯定。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，研華連續4年獲得遠見ESG企業永續獎綜合績效－電子科技業楷模的殊榮，從「綠色營運」、「物聯網普及共益」、「員工及社會共好」三大永續主軸出發，結合企業核心能力發展各項永續智能解決方案如能源管理系統、智慧醫療、智慧工廠、智慧交通等；2022年來自永續產品營收的比例超過18%。

江明志持續補充，在公司治理方面，今年再度獲選「公司治理評鑑」前5%的上市企業，更將高階薪酬與 ESG 績效連結，提升永續經營競爭力。不僅如此，研華在社會面向亦有亮眼表現，以「ABLE Club 美滿人生」平台，將員工關係、福委會及研華文教基金會串連，落實員工照顧及社群共好；此外，也運用本身工業物聯網產業資源與優勢，攜手產官學研，以「學用接軌、開放式創新、普及教育」推動「產學共創 Co-Creation價值鏈」，達成物聯網專題式學習與創新，協助學生銜接職場戰力，並提供新創團隊最缺乏的市場驗證機會，展現研華對青年就業及創業的大力支持。

遠見ESG企業永續獎為國內首屈一指的永續標竿評鑑，研華不僅四度蟬聯遠見「綜合績效」榜單， 更以「研華共創價值鏈打造物聯網人才庫，縮短學用落差，促進產學雙贏」於教育推廣方案中脫穎而出。推動至今，研華共培育超過870位學生，產出115個以上創新專案，積極以多元管道培育物聯網跨領域人才，接軌學用落差，發揮企業永續影響力。在邁向40周年之際，研華將持續以「利他」為核心，讓永續行動不斷發酵，落實「永續地球的智能推手」的ESG願景。