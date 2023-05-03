味全龍3日作客花蓮與統一獅展開3連戰，拉傷森榮鴻、林子昱補強牛棚，曾經歷過3次TJ手術的他近期二軍表現不俗，總教練葉君璋說：「不用觀察什麼，就是相信他就好！」

28歲的森榮鴻生涯3度動韌帶置換手術（Tommy John），去年10月開始他進牛棚練投，今年春訓熱身賽登板投球，二軍開季至今表現不俗，出賽8場、自責分率1.29，讓他獲得生涯首次上一軍的機會。

葉總表示，他目前身體狀況完全正常，就看臨場表現，將從牛棚出發，教練團也會安排乾淨的1局讓他登板，「不會讓他準備又休息，是會很確定的情況上去投球。」

葉君璋也提到，森榮鴻雖然是首次上到一軍，但他算是比較成熟的球員，「雖然動了3次刀，但觀察下來心態上沒什麼問題，二軍也看了幾場，投得還滿不錯，基於這樣就可以上來投，你們問我觀察什麼，其實不用，就相信他就好了。」

日前龍隊將郭郁政、趙璟榮降二軍，葉總表示，趙璟榮主要是反應喲有不舒服的情況，而拉上林子昱同樣也會待在牛棚，「因為這週我們只有4場比賽，加上曹祐齊也還在一軍輪值中，讓他先從牛棚開始。」