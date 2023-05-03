疫後以「愛麗絲夢遊仙境」童話為展場元素，並以「平行世界」為主題，2023台北新藝術博覽會5日將登場，將以AI藝術為主軸，串連區塊鏈、NFT、元宇宙、AI主播等結合科技與藝術的嘗試，展現當代藝術的多元面貌。

今年已邁入第13屆的台北新藝術博覽會，匯聚52國、339位藝術家共同參與。藝術總監李善單表示，「平行世界」主要在闡述藝術家內心裡面強烈的創意與藝術感，不同的樹木、石頭、器具、人的呈現，都在挑戰藝術家的創意和內在心靈的廣大。

2023「國際年度主題獎」亦以「平行世界」為創作主題，榮獲首獎及畫廊獎的藝術家，可參加2024年台北新藝術博覽會的「國際藝術家沙龍大展」，本屆入圍作品各具巧思，如荷蘭的藝術家Patricia Van Lubeck的入圍作品靈感來自於2015年在阿里山的一次散步，他注意到每棵樹都戴著QR碼的金屬標籤，打開連結就能展示它們的亮點。

今年也從歷屆「國際藝術家大獎賽」優秀藝術家中，邀請了20餘位藝術家參展，包括獲2022年大會主席特別獎的伊朗藝術家Mani Mehrzad，以作品表達所有宇宙是平行的，但同時所有宇宙又組成了另一個宇宙；台灣的創作者劉雅琪，作品以柔和的色調搭配細膩的畫風；另一位台灣創作者王偉權曾獲2019國際藝術家大獎賽首獎，作品藉漂流木雕塑作品，傳承並記錄本土文化。

此外，本次展會也推出了「AI主播」貫穿整個展場，以藝術家李善單2023年畫作的人物為原型，由AI生成多國語言簡介展區特色，也作為展會運用科技與藝術激盪的特色。