桃園男車停家門外遭撞，怒PO文懸賞要抓肇事者。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市林姓男子日前將愛車停放在平鎮區湧光路住家前，未料卻遭不明車輛撞擊，而肇事者竟然逃逸，他在網路社群懸賞求助「白車肇逃，協助找到有紅包」並報案。平鎮警方者出，已調閱監視器查出蔡姓車主涉嫌肇逃，已通知蔡男到案說明，釐清責任依法究辦。

林姓男子貼文指稱，4月30日時間9時12分，山子頂湧光路，白色車肇事逃逸協尋，找到人有紅包。他也向警方報案，員警查出肇事車43歲蔡姓車主身分，但目前蔡男尚未到案。網友也紛紛留言，認為肇事擦撞還落跑實在可惡，也有網友轉貼文章協助追查。

警方表示，經查一部白色自小客車行經該路段時，因不明原因擦撞停放在路旁之自小客車，駕駛人肇事後未依規定處置且逕行逃逸，警方已掌握當事人身份並積極通知到案說明。

警方將依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發，將處駕駛人新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，及吊扣駕駛執照1個月至3個月；至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。