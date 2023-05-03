桃園市林姓男子日前將愛車停放在平鎮區湧光路住家前，未料卻遭不明車輛撞擊，而肇事者竟然逃逸，他在網路社群懸賞求助「白車肇逃，協助找到有紅包」並報案。平鎮警方者出，已調閱監視器查出蔡姓車主涉嫌肇逃，已通知蔡男到案說明，釐清責任依法究辦。
林姓男子貼文指稱，4月30日時間9時12分，山子頂湧光路，白色車肇事逃逸協尋，找到人有紅包。他也向警方報案，員警查出肇事車43歲蔡姓車主身分，但目前蔡男尚未到案。網友也紛紛留言，認為肇事擦撞還落跑實在可惡，也有網友轉貼文章協助追查。
警方表示，經查一部白色自小客車行經該路段時，因不明原因擦撞停放在路旁之自小客車，駕駛人肇事後未依規定處置且逕行逃逸，警方已掌握當事人身份並積極通知到案說明。
警方將依道路交通管理處罰條例第62條第1項舉發，將處駕駛人新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，及吊扣駕駛執照1個月至3個月；至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。