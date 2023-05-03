宜蘭縣今年度「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」總經費達1200萬元，將用以優先支持、補助「觀光產業」等6產業，每案補助預估有50萬到80萬元，受理申請至6月19日止，宜蘭縣政府盼能鼓勵中小企業技術創新研發，提升產業競爭力。

宜蘭縣政府今天（3日）在縣府舉辦說明會、計畫書撰寫特訓班，有40多家中小企業參與，縣府優先支持的6產業包括「觀光產業」、「六級產業」、「文創產業」、「高齡友善」，以及「綠能產業」。縣長林姿妙出席說明會，鼓勵中小企業申請，盼能促進地方繁榮與產業創新。

工商旅遊處舉例說，過去有「高齡友善」產業在計畫書提及研發新輔具，也有「觀光產業」提供服務加值，經審核後都有獲得補助，但獲得補助的產業必須按照計畫執行，並經過期中、期末審核，如未確實執行將收回補助。

工旅處表示，申請條件及應備資料發布在「宜蘭縣地方型SBIR」官方網站（https://sites.google.com/view/yilansbir），有意申請者可參考。