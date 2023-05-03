台美國防產業論壇今於台北國際會議中心舉辦，外貿協會董事長黃志芳致詞時透露，今年9月舉辦的「台北國際航太暨國防科技展」，美國在台協會（AIT）將首度籌組「美國館」參展。

黃志芳說，國防產業是國家安全與經濟的重要一環，市場規模已是全球電動車的1.5倍，而我政府一直支持國防技術、產業發展，並應用於民用領域創造雙贏機會，像是台灣在航太零組件製造表現出色，建立了民用航空產業供應鏈體系，與波音、空巴、普惠等全球巨頭級合作。

黃志芳透露，今年9月舉辦的「台北國際航太暨國防科技展」，美國在台協會（AIT）將首度組成「美國館」，促進美方與台企交流。而報名的國際大廠包含英國航空系統公司、諾斯洛普格魯曼和洛克希德·馬丁以及國防承包商L3Harris。

黃志芳表示，美國館在航太展當中具備一定意義，因為美國是我國在國防合作或是軍備產業合作上最重要的國家，也是技術合作最密切的夥伴，所以美國館的開設對國防航太展絕對能帶來很大的加持效果。