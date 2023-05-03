被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年自4月21日晚間起駕至4月30日為期10天9夜活動甫落幕，台灣福斯商旅已第15年參與，除了持續以性能皮卡Amarok V6搭載遶境現場最受歡迎的Q版媽祖氣球擔任前導車、為所有信眾加油打氣之外，同時提供5台T6.1 Caravelle擔任大甲媽祖護駕專車車隊，協助廟方在遶境期間物資與人力交通的運送及接駁服務。

今年台灣福斯商旅持續秉持福斯集團＃WeNotMe品牌精神，致力發展無障礙移動服務，除了去年年底以網路影片「福斯商旅 在乎你的每一步」來呼籲國人重視無障礙水平與垂直移動需求，共同關懷身障朋友及年長者迎向無礙的新生活。今年在大甲媽祖遶境活動中，持續提供無障礙服務，為身障朋友及年長者信眾提供免費1日大甲媽祖遶境活動，給予信徒最完善無障礙的水平移動體驗、陪伴媽祖一起前行。

福斯商旅邀請知名YouTuber小貝米漿（前）與輪椅女孩雪莉（後）以全新Caddy福祉車參與今年大甲媽祖遶境活動。（福斯商旅提供）

來自美國的YouTuber「小貝米漿」不僅熱愛台灣傳統文化，身為彰化女婿的他，曾經征戰50幾個大大小小的宮廟遶境活動，甚至帶著朋友以外國人的視角走進台灣歷史文化，從中感受到滿滿的台灣人情味。今年特別與福斯商旅合作，邀請「輪椅女孩」雪莉一起體驗這場難得的宗教盛事。兩位的遶境活動以福斯商旅全新Caddy福祉車來實現。

雪莉在遶境後更激動的表示：「我從來沒想過身為輪椅族群也可以參加遶境活動，這是我第一次參加大甲媽祖遶境，多虧有Caddy福祉車讓我安心的和信眾一起遶境，給我一趟安全且舒適的遶境行程，讓我能夠親自感受到媽祖慈暉的庇祐。」小貝米漿也在活動後表示：「我在台灣參加了這麼多宮廟遶境活動，這次陪雪莉一起圓夢，不僅是很難得的經驗，對我來說相當有意義」。