桃園市政府執行老街溪治理計畫，目前完成上游平鎮段，工程進度來到高速公路至芝和橋段右岸，而芝和橋至領航南橋段，在今年3月獲水利署核定為正式工程，總經費7.3億元，用地取得程序將在4日辦理協議價購會，預計將在今年底完成土地取得作業、2024年初動工。

水務局表示，規畫老街溪上游至平鎮、下游到大園等流域開蓋，期盼加速完成22公里全流域治理，目前上游平鎮鐵騎段，從石門大圳相思仔步道，經過安樂橋、鎮南橋、伯公潭橋等3座紅磚糯米橋，以及八角塘與新光吊橋至開蓋廣場已全部完成，開蓋廣場下游則為兩鐵通勤段（環北橋至領航南橋）、西城譯道段（航空城四周）與水鳥飛逐段（大園都市計畫至許厝港出海口）等三階段短、中、長期計畫，目前短期計畫兩鐵通勤段預計2025年底全數完成。

水務局也說，兩鐵通勤段興建範圍包含捷運、高鐵與航空城，以往老街溪環北橋以下多是農業區土地，沿岸並未有足夠通洪斷面及保護標準，但隨著捷運站A20至A22與航空城區段徵收，新建護岸堤防與自行車道，串連上下游河域，工程設計除了採50年不淹水標準，滿足現今防洪保護需求，也施作固床工基礎與砌石護岸，兼顧保護次生林，維持現有的生態棲地，打造親水且低碳的水岸環境。

水務局表示，相關工程規畫目前已經完成，用地取得程序4日辦理價購協議，歡迎土地所有權人參加，今年底前將完成發包及用地取得作業，預估工期約1年時間，該段工程將採生態工法，以不破壞原有生態為前提整治，興建人行道及自行車道等。